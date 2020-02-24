Ceylanpınar’da köpekler birbirini yemeye başladı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sokak köpekleri aç kalınca güçsüz ve yavru köpeklerin parçalayarak yemeye başladı. Şanlıurfa’nın Merkez ve kırsal ilçelerini adeta esir alan sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Gerek merkez ilçelerde gerekse de kırsal ilçelerde vatandaşlar akşam saatlerinden gece geç saatlere doğru evlerinden çıkamaz duruma geldi.

Vatandaş Tedirgin!

Sokağa çıkan vatandaşların grup şekilde saldırmaya Başaran sokak köpekleri vatandaşları hayatlarından bezdirdi. Vatandaşlar bırakın çocuklarını kendileri bile sokağa çıkamaz hale geldi. Son olarak bir vatandaşın çektiği görüntü ise adeta tüyler ürpertici bir olayı gözler önüne serdi. Aç kalan sokak köpekleri yavru bir köpeğin parçalayarak yemeye başladı. Bu tüyler ürpertici olayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşan vatandaş, yaza doğru köpeklerin daha da çoğalacağını belirterek belediye yetkililerini göreve davet etti.



Editör: Ahmet Şen