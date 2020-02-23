Urfa Gureğhleri Tescillenecek

Şanlıurfa'ya has Gureğh Çoban Köpeklerinin tanıtılması için 7 gıda tarım ve hayvancılık fuarında kurulan stant üç gün boyunca fuarın en gözdesi oldu. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy 7 gıda tarım ve hayvancılık fuarında Şanlıurfa Gureğh Çoban Köpekleri Derneği'nin standını ziyaret etti.

Gureğler hakkında Dernek Başkanı Yunus Emre Kılıç'tan bilgiler alan Başkan Suphi Aksoy, ilçemizin sembolü olan Bozova gureğh için paten çalışmalarımızı en kısa sürede başlatacağız." dedi. Başkan Aksoy'un bu müjdesi Şanlıurfalılar ve Boozvalılar tarafından sevinç ile karşılandı. Başkan Aksoy, tescil çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Dernek başkanı Yunus Emre Kılıç ise başkan Suphi Aksoy'un Gureğhler hakkında yapacağı bütün çalışmalarda destek sunacaklarını belirtti. Kılıç, "Sayın Başkanım bizim derneğimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Gureğhlerimizin ırkının devam edebilmesi için destek olacaklarını belirtti. Bu köpekler Şanlıurfamızın ve Bozovamızın birer değeridir. Sayın Başkan, bunun farkında olan bir yöneticidir. kendisine Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum"dedi.



Editör: Ahmet Şen