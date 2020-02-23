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Bu haber 23 Şubat 2020 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi sorgulama sayfası açıldı

Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan işletme bilgilerine ulaşılabilecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama sayfası açıldı.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi sorgulama sayfası açıldı

Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan işletme bilgilerine ulaşılabilecek olan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama sayfası açıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen Taşınmaz Ticareti Yetki Belgelerinin sorgulanabileceği sayfa yakın zamanda devreye alındı. Buna göre ttbs.gtb.gov.tr adresi üzerinden emlak işletmelerinin yetki belgesi numarası olup olmadığı işletme ünvanı ile sorgulanabiliyor. Ayrıca yetki belgesi numarasının doğrulaması da yapılabiliyor. Sistem üzerinden işletme adreslerine, emlak işletmelerinin yetki belgelerinin geçerliğinin devam edip etmediğine ilişkin bilgilere de ulaşılabiliyor” dedi.
 

Yetki belgesi için son tarih 31 Ağustos

 
Emlakçıların faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken yetki belgesi alma süresinin 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığını belirten Özelmacıklı “Yetki belgesi almak için başvurular Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Ticaret İl Müdürlüklerine gelen bu başvurular sonrasında emlak işletmesinin yetki belgesi şartlarını taşıyıp taşımadıkları yerinde tespit ediliyor. İncelemeleri tamamlanan işletmelere ise gene sistem üzerinden yetki belgeleri veriliyor. Yetki belge numaraları yedi rakamdan oluşuyor ve il plaka koduna göre sıra ile veriliyor” diye konuştu.
 

“Yetki belgesi verilen işletme sayısı 11 bin 546 oldu”

 
Yetki belgelerinin her işletme için ayrı ayrı düzenlendiğini belirten Özelmacıklı, “Yetki belgesinin işletmede herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yere asılması, sözleşmelerde, ilan ve reklamlarda da kullanılması gerekiyor. Şimdiye kadar yetki belgesi alan işletmelerin sayılarına baktığımızda ise İstanbul'da bin 267, Ankara'da 974, İzmir'de 1636, Kocaeli'de 547, Bursa'da 557 ve Antalya'da 479 belge verildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 26 bin 801 başvuru yapıldı ve 11 bin 546 işyeri yetki belgesi aldı” dedi.
 

“Yetki belgesi ile yeterlilik belgesi karıştırılmamalı”

 
Yetki Belgesinin, işletmenin taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen bir belge olduğunu belirten Özelmacıklı “Mesleki Yeterlilik Belgesi ise, 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde verilen belgedir. İşletmedeki temsile yetkili kişilerinin, şubelerde şube müdürünün ve işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen teorik ve performansa dayalı sınavlara girip başarılı olmaları gerekmektedir. 05 Haziran tarihinden sonra emlak işletmesi açan, ya da bu tarihten önce eğitim belgesi, meslek odası kaydı veya gelir vergisi mükellefi olmayanların ise, MYK'dan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekecek” ifadelerini kullandı.
 

Mesleki yeterlilik belgesinden muaf olanlar

 
Mesleki Yeterlilik belgesi verilirken bir eğitim ön şartı bulunmadığını belirten Özelmacıklı “Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve MEB onaylı verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaflar için emlak işletmelerine yetki belgesi alırken mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmıyor. Lakin bu belgelerden biri bile eksik olursa Mesleki Yeterlilik Belgesi isteniyor. Bir diğer istisna ise, daha önce taşınmaz ticareti ile ilgili bölümlerden mezun olanlar için de mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Örneğin, Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları bu kapsamda” dedi.
 

“MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuyuz”

 
Özelmacıklı “Altın Gayrimenkul Emlak İnş. Tur. Paz. Tic. A.Ş, 15 Nisan 2019 tarihinde AB-0291-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 19 Haziran 2019 tarihinde YB-0217 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) (Rev. No:00) ve 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) (Rev. No:00) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.
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Ekonomi
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