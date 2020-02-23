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Bu haber 23 Şubat 2020 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Corona Virüsü Türkiye Kapıları Dayandı, Hükümet Alarma Geçti

Çinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Corona Virüsü Türkiye sınırlarına dayandı. Hükümet Virüse karşı alarma geçti.

Corona Virüsü Türkiye Kapıları Dayandı, Hükümet Alarma Geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 
"Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."
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