Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Fuarında Çocukların Ölümcül Oyunu

Çocuklar Biçer Döverleri Oyun Alanı Belledi

Şanlıurfa’da 20-23 Şubat arası Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirildi. Bugün fuarın son günü olması ile fuar alanı ziyaretçilerle doldu taştı.Ziyaretçilerin arasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yanı sıra çocuklar da akın etti. çocukların biçer döverlerin üzerine tırmanması tepkilere neden oldu. Koskoca biçerdöverlerin üzerine tırmanıp oyun oynamaya çalışan çocuklar görevliler tarafından sürekli uyarılsa da bu ölümcül oyunun önüne geçemediler.Editör: Ahmet Şen