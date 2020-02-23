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Bu haber 23 Şubat 2020 15:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekil Özcan: Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelerek muhtarlarla özel toplantı yaptı.

​Vekil Özcan: Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtarlarla özel toplantı yaptı. Şanlıurfa’ nın sorunlarını gidermek adına gerekli adımların atıldığını duyuran Özcan, toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;





 

Akçakale’nin Su Sorununu Görüştük

“Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürümüz ve Akçakale merkez mahalle muhtarlarımız ile özel bir toplantı yaparak Akçakale ilçemizin su sorunu ile alakalı görüştük.”







 

Akçakale’nin Su Problemi Tarih Olacak

“Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmaları için hazırladığı proje Akçakale’mizde start alacak ve inşallah su problemi artık tarih olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum, Akçakaleli hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”





Editör: Ahmet Şen 
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