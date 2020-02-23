​Vekil Özcan: Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz

Akçakale’nin Su Sorununu Görüştük

Akçakale’nin Su Problemi Tarih Olacak

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtarlarla özel toplantı yaptı. Şanlıurfa’ nın sorunlarını gidermek adına gerekli adımların atıldığını duyuran Özcan, toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Urfa’mızdaki sorunlarımızı el birliği ile birlik olarak çözüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürümüz ve Akçakale merkez mahalle muhtarlarımız ile özel bir toplantı yaparak Akçakale ilçemizin su sorunu ile alakalı görüştük.”“Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmaları için hazırladığı proje Akçakale’mizde start alacak ve inşallah su problemi artık tarih olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum, Akçakaleli hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”Editör: Ahmet Şen