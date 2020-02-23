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Bu haber 23 Şubat 2020 14:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​TS-BJK Derbisini İzleyen Taraftar Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

​TS-BJK Derbisini İzleyen Taraftar Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida’nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi. 


 

İki Çocuk Babası Kurtarılamadı

Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.


Editör: Ahmet Şen 
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​TS-BJK Derbisini İzleyen Taraftar Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
​TS-BJK Derbisini İzleyen Taraftar Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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