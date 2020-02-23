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Bu haber 23 Şubat 2020 13:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kumalık Cinayetinde Suriye’ye Kaçmak İsteyen 1 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan atıp ardından başını taşla ezen şüphelilerden biri tutuklandı.

​Şanlıurfa’da Kumalık Cinayetinde Suriye’ye Kaçmak İsteyen 1 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da kumalığı kabul etmeyen kadını Adana'nın Pozantı ilçesinde önce uçurumdan atıp ardından başını taşla ezilmesi ile ölümüne sebebiyet verme suçundan Suriye'ye kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

 

Ne Olmuştu?

Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. 

 
 

Şanlıurfa’ya Gelirken Yolda Uçuruma Atıp Ardından Başını Taşla Ezdi

Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı. O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.




 

Katil Zanlısı Suriye’ye Kaçma Planı Yaparken Yakalandı

Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.





Editör: Ahmet Şen 
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