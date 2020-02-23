​Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde Skandal

Kabalık Sevmiyorum Diyerek Hastaları Azarladı

Yetkililer İnceleme Başlatsın

Olay Şanlıurfa Balıklıgöl Hastanesi’nde meydana geldi. İddialara göre yaşlı bir vatandaş Balıklıgöl Hastanesi’nde kan aldırdı. Kan aldırdıktan sonra ellerinin titremesi sebebiyle pamuğu bastıramayan yaşlı vatandaşın kolundan kan akmaya başladı. Akan kan doktorun eline bulaşması işe yaşlı vatandaş tepki gördü. İddialara göre eline kan bulaşan doktor; “Elim kirlendi” diyerek yaşlı adamı azarlamış.Olay sosyal medya hesabından tepki ile duyurulurken, iddiaların sahibi vatandaş, doktorun elini yıkamaya gittiğini 15 dakika boyunca gelmediğini ifada ederken, yaşlı vatandaşa hiçbir müdahale etmediğini belirtti. Doktorun olaydan sonra diğer hastaları da “Kabalık sevmiyorum” diyerek azarladığı iddia edildi.Halk için orada görevli olan bir doktorun hastalara bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum olmazken, konunun incelenmesi için yetkili merciler göreve davet edilerek inceleme yapılması gerektiği ifade edildi.Editör: Ahmet Şen