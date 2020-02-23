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Bu haber 23 Şubat 2020 11:34:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Gureğhler ile yakından ilgilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gıda ve tarım fuarı’nda Şanlıurfa Gureğh Çoban Köpekleri Derneği’nin standını ziyaret etti.

​Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Gureğhler ile yakından ilgilendi

Burada vatandaşlarla birlikte köpeklerle yakından ilgilenen başkan Beyazgül, samimi ve sıcak ilgisi ile vatandaşların da ilgi odağı oldu. Başkan Beyazgül, köpeklere fotoğraf çekmek isteyen çocukların fotoğrafını çekti.



 

Has Çoban Köpekleri ile ilgili Çalışma Yapılacak

Gureğh çoban köpekleri hakkında dernek başkanı Yunus Emre kılıçtan bilgi alan Beyazgül, Şanlıurfa has çoban köpekleri için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Dernek Başkanı Yunus Emre Kılıç ise başkan Beyazgül’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek bu ırkın Şanlıurfa’ya has olduğunu ve kaybolmaması için destek istedi. Başkan Beyazgül’e Şanlıurfa milletvekili Zemzem Gülender Açanal da eşlik etti.




Editör: Ahmet Şen 
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