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Bu haber 22 Şubat 2020 20:57:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

Bir engelli derneğinin ismini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dernek adı altında bu güne kadar 6 milyon karşılığında makbuz kesildiği tespit edildi

​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Türkiye’de 22 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Akdeniz’in Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" isimli derneği aracı olarak kullanan, kanserli hasta, engelli ve yaşlı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı söylemleriyle, vatandaşlardan para toplayan dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi.



 

6 Milyonluk Makbuz Kesilmiş

Nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyelerinin vatandaşlardan topladığı paraları hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin TL civarı olduğu, ayrıca şüphelilerin derneklerinde 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kesildiği tespit edildi.



 

Birçok Suçtan Kayıtları Var

Şüphelilerin sabit bir işinin olmadığı ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu şekilde idame ettirdikleri, derneğin fiili başkanı olan R.Ç.’nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu, bazı şüphelilerin bulunduğu ortamlarda ve internet üzerinde dernek adına iş alım ilanlarında kod adı kullandıkları tespit edildi.


Adıyaman merkezli, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyon yapıldı.




 

Toplanda 49 Kişi Gözaltına Alındı

Şahıslardan 6’sı Adıyaman, 43'ü diğer illerden olmak üzere 14'ü kadın, 35'i erkek 49 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 29’u ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, 20’si gözaltına alındı. Şahıslardan 21'i hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslar sağlık raporlarının alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
​Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı
Bir engelli derneğinin ismini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dernek adı altında bu güne kadar 6 milyon karşılığında makbuz kesildiği tespit edildi
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