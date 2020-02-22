Karaköprü’de “Engelime Engel Olma” Tiyatrosu Sahnelendi

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri programı kapsamında “Engelime Engel Olma” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

YASEM konferans salonunda düzenlenen ve yazarlığını Şanlıurfalı sanatçı Emin Özbey’in yaptığı sosyal sorumluluk projesinde engellilerin hayatını anlatan oyun sahnelendi. Tiyatro oyununda maganda kuruşunu sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan genç ile zihinsel engelli ve iş kazası sonrası kolunu kaybeden kardeşlerin hayatları anlatıldı.

Güldüren, düşündüren ve duygulandıran tiyatro oyununda herkesin bir gün birer engelli adayı olabileceğinin vurgusu yapıldı. Tiyatro gösterisi sosyal mesajlar verilerek son buldu.

Tiyatro ekibi, kendilerine bu imkanı sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Karaköprü Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söylerken tiyatro ekibine teşekkürleri sundu.









Editör: Ahmet Şen