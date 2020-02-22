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Bu haber 22 Şubat 2020 20:43:26 Tarihinde eklenmiştir.

Dünya Rehberler Günü Harran Üniversitesi’nde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

21 Şubat Dünya Rehberler Günü, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü ile Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ortaklığında düzenlenen programlarla kutlandı.

Dünya Rehberler Günü Harran Üniversitesi’nde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Program kapsamında Harran Üniversitesi’nde yetişen Turist Rehberi adaylarına Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi ve ‘Göbeklitepe’de uygulamalı eğitim verildi. 



El Ruha Hotel’deyapılan etkinlikte, Sanat Tarihçisi İbrahim Halil Sarısu tarafından Urfa Suriçi ve Sura Yakın Nekropoller, Yüksek Mimar SeydiYüzgül tarafından Geleneksel Urfa Evleri Mimari Özellikleri konularında sunumlar yapıldı.
Programa, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa Rehberler Odası (ŞURO) Başkanı Müslüm Çoban’ınyanı sıra rehber adayları ile profesyonel turist rehberleri katıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya Rehberler Günü Harran Üniversitesi’nde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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