​AGD KIŞ ETKİNLİĞİNİ MAĞARADA YAPTI

Siyer Nebi sınavında dereceye giren gençler ve Eyyübiyeli liseli gençlerle bir araya gelen AGD MGV Eyyübiye ilçe temsilciliği burada siyer nebi sınavı değerlendirildi, bu ülkenin ahlak ve maneviyat sahibi gençlere çok ihtiyacı olduğu gençlerin bu ülkenin geleceği olduğu ve gençler için en iyi örneğin Hz. Peygamber (sav) olduğu anlatıldı.Etkinliğin Eyyübiye ye bağlı bir mağarada yapılması da ayrıca gençleri heyecanlandırdı ilk kez bir mağarada etkinliğe katılan gençler sıra dışı ve güzel bir etkinlik olduğunu söylediler.Editör: Ahmet Şen