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Bu haber 22 Şubat 2020 18:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, verilen cezayı bozdu. Hemşire, yeniden yargılanacak.

​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü

Mersin'de babası Fethi Korkmaz (57) ile annesi Ayla Korkmaz'ı (55) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan hemşire Seher Dadak'a (30) verilen 2 kez müebbet ile 25 yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. 6 Aralık 2015 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 11045 Sokak 11 numaralı tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda, Fethi ve Ayla Korkmaz çiftinden haber alamayan yakınları, çiftin evine gelerek kapı zilini çaldı. Ancak yine cevap alamayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdiği evin salonunda Fethi Korkmaz'ın, yatak odasında da eşi Ayla Korkmaz'ın cesediyle karşılaştı. Cinayet Büro ekiplerinin sağlık görevlileriyle birlikte yaptığı ilk incelemede çiftin, boğularak öldürüldükleri belirlendi. Evdeki eşyaların dağıtıldığı ve çekmecelerinin de karıştırıldığı belirlenirken, çifte ait ziynet eşyaları da bulunamadı.



 

Altınları için anne ve babasını öldürmüştü

3 çocuğu da il dışında görev yapan Korkmaz çiftinin ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bilgiler ışığında çiftin Muğla'nın Milas ilçesinde hemşire olan kızı Seher D.'yi (30) cenaze için geldiği Mersin'de gözaltına aldı. Evli ve 2 çocuk annesi olan kadın emniyet müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti itiraf etti. İfadesinde, olaydan 5 gün önce Mersin'e anne-babasının yanına geldiğini anlatan zanlı, çocuklarından birinin engelli olduğunu, bu yüzden bankalara yüklü miktarda borçları bulunduğunu, anne-babasından bu konuda maddi yardım istediğini söyledi. Polisteki ifadesinde, para meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası kendisini kaybettiğini belirten Seher D., eline geçirdiği tokmak ile önce babasını kafasına vurarak öldürdüğünü, ardından mutfakta bulunan annesini yatak odasına götürüp eşarpla boğduğunu anlattı. Zanlı, cinayet sonrası evde bulunan ziynet eşyalarını da alarak Muğla'ya döndüğünü, Mersin’den ayrılmadan önce de çeyrek altınlardan birini kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Seher D.'nin ifadesi doğrultusunda Muğla'nın Milas ilçesindeki evinde yapılan aramada ise öldürülen Fethi ve Ayla Korkmaz çiftine ait 7 bilezik, 1 altın zincir, 2 yüzük ve 1 çeyrek altın bulunarak Mersin'e getirildi.




 

Altınlar için anne ve babasını öldüren hemşire yeniden yargılanacak

Olayın ardından 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan zanlı, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'yağma' suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası kadının avukatı dosyayı temyiz için Yargıtay'a gönderdi. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı, 'kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi halinin varlığını gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığı' gerekçesiyle bozdu. Daire, yağma suçundan verilen cezayı da 'silahla yapıldığı kabul edilerek' verilmesini de bozma nedeni saydı. Bozma kararı üzerine dava, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.




Editör: Ahmet Şen 
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​Hemşire, Altınlar İçin Anne ve Babasını Sarımsak Ezeceği ile Öldürdü
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, verilen cezayı bozdu. Hemşire, yeniden yargılanacak.
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