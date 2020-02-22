Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Şubat 2020 17:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı

Dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı

İlginç olay, gece yarısı İzmir Kuşadası Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 


 

Arabasından Uyuşturucu ve Silah Çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçe otogarı civarında 35 AJ ... plaka bir otomobili durduran Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2.10 gr kristal diye tabir edilen metamfetamin, 11.30 gr esrar ve silah buldu. Araçta bulunan M.B. ve E.Y.’yi gözaltına alan ekipler doktor raporu için Kuşadası Devlet Hastanesi’ne gitti. 







 

Doktor Kontrolünde Kelepçeyi Kırıp Firar Etti

Doktor kontrolü sırasında birbirine kelepçeli iki kişiden M.B. bir süre sonra kelepçeyi kırıp hastaneden firar etti. Gazibeğendi Parkı'nın altında bulunan çalılıklara kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına devriye gezen ekipler, trafik ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı. M.B.’nin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan polisler el fenerleriyle her yeri didik didik aradılar. 45 dakika sonunda şüpheli çalılıkların arasında gizlenmiş halde bulundu. M.B. Kaçakçılık ve Organize polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
Dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.
Urfa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılar Var
Urfa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılar Var
Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ilde FETÖ operasyon düzenlendi. Polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.
​Karısını Öldüren Astsubay İntihar Etti
​Karısını Öldüren Astsubay İntihar Etti
Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.
Eyyübiye’de Feci Kaza: 1 Ölü
Eyyübiye’de Feci Kaza: 1 Ölü
Edinilen Bilgi ve iddialara göre kaza Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.
İkna yoluyla terör örgütünden bir terörist daha teslim oldu
İkna yoluyla terör örgütünden bir terörist daha teslim oldu
Ailelerin de desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit yok. 1 kişi gözaltına alınırken 21 kg esrar ele geçirildi.
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avcılara güvenlik güçleri tarafından geçit vermedi. Kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin liralık para cezası kesildi.
Genç Başkan’dan Tapu Müjdesi
Genç Başkan’dan Tapu Müjdesi
Harran’da 30 yıldır çözülemeyen tapu sorununu yerel yöneticilerin girişimleriyle çözüldü.
​Kardeşler Arasında Alacak verecek Meselesi, Aracı Kullanılmaz Hale Getirdi
​Kardeşler Arasında Alacak verecek Meselesi, Aracı Kullanılmaz Hale Getirdi
Bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşine ait kamyoneti kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi.
Urfa Abide Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı
Urfa Abide Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı
​Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bulunan abide kavşağında iki araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Korkunç Kaza: Başı Aracın Ön Camına Çarptı, Ardından Takla Atarak Arka Camından İçeri Girdi
​Korkunç Kaza: Başı Aracın Ön Camına Çarptı, Ardından Takla Atarak Arka Camından İçeri Girdi
Hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi
Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi
​Bozova’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli dün hakim karşısına çıktı.
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
​Aksiyon Filmi Gibi Ama Gerçek: Gözaltındayken Kelepçeyi Kırıp Kaçtı
​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü
​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü
​Şanlıurfa’da Otobüs Kazalarını Önleme Toplantısı Yapıldı
​Şanlıurfa’da Otobüs Kazalarını Önleme Toplantısı Yapıldı
​Şanlıurfa’da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:40
Güneş
06:59
Öğle
12:43
İkindi
15:48
Akşam
18:18
Yatsı
19:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿