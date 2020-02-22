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Bu haber 22 Şubat 2020 16:37:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain bombalı saldırı gerçekleştirildi.
 
 
 

Yaralanan Tankçı Er Hastanede Şehit Oldu

Saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit olan 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Demir’in şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.








Şehit Demir’in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
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​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü
​Komşu Kente Şehit Ateşi Düştü
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