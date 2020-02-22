Şanlıurfa'da İşe Alımlarda Torpil İddialarına Yanıt: Yargıya Taşındı

Kimse Keyfi olarak işte çıkarılmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda 25 kişinin işten çıkarıldığı ve yerlerine yöneticilerin torpiliyle akrabalarının alındığıyla ilgili çıkan haberlere yanıt gecikmedi. Şanlıurfa Öğretmenevi yönetimi, yaptığı açıklama ile bazı haber sitelerinde yer alan haberleri iftira olduğunu savunarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti."İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde ve halen Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya istinaden, hizmet alımı (taşeron) elemanı olarak çalışan 7 personelin iş akitleri tedbiren feshedilmiştir. Bu pozisyonlarda çalışabilecek vasıflara sahip 7 kişi hizmet alımı (taşeron) elemanı olarak istihdam edilmiştir.Yeni yönetim olarak görevi devraldığımızda gereğinden fazla personelin istihdam edilmesi nedeniyle büyük zararlar eden bazı birimlerimizde kapsam daraltmasına giderek hizmet alımı (taşeron) olarak çalışan 6 kişinin daha iş akdine son verilmiş ve bunların yerine personel istihdamı yapılmamıştır. Kurumumuzda toplamda 13 personelin iş akdine son verilmiş olup 7 personel hizmet alımı (taşeron) elemanı olarak istihdam edilmiştir.

Şanlıurfa Öğretmenevi yönetimi olarak üzüntüyle dile getirmek isteriz ki bazı medya organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, soruşturmalara değinilmeden, keyfi olarak 25 kişinin işten çıkarıldığı ve yerlerine yöneticilerimizin yakınları ve akrabaları olan 25 kişinin işe alındığı yönünde asılsız haberler yapılmaktadır. Ciddiyetten uzak, mesnetsiz, iftira niteliğindeki bu yargılamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yöneticilerimizi ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik medya ve sosyal medya organlarında, araştırmadan, incelenmeden ve teyit edilmeden sorumsuzca yapılan haber ve paylaşımlar hakkında cumhuriyet savcılığı nezdinde gerekli suç duyurularında bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."