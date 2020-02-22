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Bu haber 22 Şubat 2020 11:23:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bir İlk: "Okullar Hayat Versin" Projesi Takdir Topladı

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nda "Okullar Hayat Versin" projesi hayata geçti.

​Şanlıurfa’da Bir İlk:

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nda "Okullar Hayat Versin" projesi hayata geçti.  Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nun örnek teşkil eden kan bağışı projesi birçok hayata umut vereceği gibi birçok projeye de örnek olacak. Kızılay ile işbirliği halinde düzenlenen kan bağışı kampanyası okul öğretmenleri ve velilerin desteğiyle güzel sonuçlara sebep oldu. 

Şanlıurfa’da örnek bir işbirliği olan kan bağışı kampanyasına Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Şube Müdürleri Şevki Dengiz, Mahmut Fırat, Arif Oruç Gürlek ve Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Arslan katılarak kan bağışında bulunup destek verdiler. Örnek davranışlarından dolayı velilerden takdir toplayan okul yöneticilerini bu tür farkındalık projelerinin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.



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