​Haliliye’de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor

Haliliye Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı metruk yapıların yıkım işlemine gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler son olarak Yavuz Selim Mahallesinde bulunan atıl bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkım işlemini gerçekleştiriyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler sonrası, mahallede şikayetlere sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesinin ardından bu kez Yavuz Selim Mahallesinde çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda metruk bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede terk edilmiş, atıl durumdaki yapıların yıkımı alınan izler sonrası Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığı, vatandaşların müdürlüğe veya Beyaz Masa 444 22 63 numaralı iletişim hattı üzerinden dilekçe ile başvurmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca metruk yapıların yıkımında can ve mal kaybının yaşanmaması için her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.Editör: Ahmet Şen