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Bu haber 22 Şubat 2020 11:05:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Esnaf Nesli Tükenmekte Olan Hayvanı Kurtardı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir esnaf, yetkililerin doğaya saldığı kelaynak kuşunu yenmek üzereyken köpeklerin elinden kurtarıp yetkililere teslim etti.

​Şanlıurfalı Esnaf Nesli Tükenmekte Olan Hayvanı Kurtardı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için üreme istasyonunda koruma altına alınan ve dün doğaya salınan 241 kelaynak kuşundan biri, köpekler tarafında yenmek üzereyken bir esnaf tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesinden aracıyla Birecik’e giden emlakçı Hadi Üzümcüoğlu, sahil yoluna ulaştığında köpeklerin uçamayan bir kelaynak kuşunu kovalayıp yemeğe çalıştığını fark etti. Aracından inen Üzümcüoğlu, köpekleri uzaklaştırdıktan kelaynak kuşunu alıp iş yerine götürdü. Burada kelaynak kuşunu besleyen Üzümcüoğlu, daha sonra yetkililere haber vererek teslim etti.

 

Köpekler yemek üzereyken kurtardı

Kelaynak kuşunu yenmekten kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen Hadi Üzümcüoğlu, “Birecik’in simgesi olan kelaynak kuşumuzu yolda bulduk. Onu alıp kendi imkanımızla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Şu anda da yetkililere haber verdik, gelip alacaklar. Bu Birecik’in simgesi ve dünyada iki yerde yaşar. Biri Afrika, diğeri ise Birecik’tir. Dün bırakılan kuşlardan bir tanesi yere düşmüş. Köpekler kovalarken biz ellerinden aldık” diye konuştu. Kelaynak, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

 

Keleynaklar Dünyada Sadece Fas ve Birecik’te Yaşıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kurulan Kelaynak Üreme İstasyonundaki kuşlar, her yıl üreme dönemi olan Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Üreme ve göç dönemi sona eren kuşlar, Ağustos ayında yeniden kafese alınıyor. Kelaynaklar, dünya üzerinde sadece Fas ile Türkiye'de yaşıyor.



Editör: Ahmet Şen 


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​Şanlıurfalı Esnaf Nesli Tükenmekte Olan Hayvanı Kurtardı
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