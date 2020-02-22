AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı Cevdet Yılmaz'ın Katılımıyla Urfa'da Gerçekleşti

Cevdet Yılmaz'ın Konuşmasının Satırbaşları Şöyle:

Suriye'de Yeni Bir Süreç Başladı

Kudüs'e Dikkat çekti

GAP Projesine Büyük Desteklerimiz Oldu

Özel bir otelde gerçekleşen toplantıda gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,”Bozova ilçemizin kongeresine katılacağız. Urfa, çok kıymetli bir ilimiz. Ak Parti olarak çok değerli olarak gördüğümüz bir ilimiz. Her fırsatta gelmeye devam ediyoruz bakanlarımızla birlikte. Niçin bölgelere geliyoruz AK Parti olarak. Sahada çalışan bir parti olarak hareket ediyoruz. Millet, bu partimizi kurdu."dedi."Özellikle yerele giderek, dinamizmi korumaya devam ediyor. Başarımızın temelinde millet var. Ak Parti dünya markası haline gelen bir parti oldu. Ülkemizin bir siyaset markası 10 milyon 400 bin üyesi bulunuyor Ak Parti, Gurur verici. Artacak devam edecek. Dış politikayı ilgilendiren 3 konuyu urfada ele alacağız. Kongre süreçlerimiz bulunuyor. Belde kongrelerimiz tamamlandı. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. İl kongreleri bunu izleyecek. Tazelenme süreci başlıyor. Yeni fikirleri politikaya kazandırma süreci. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek 2023’e hazırlama.Dış politika konusunda da dış ve iç ayrımı önemini kaybetti. Bölgemizde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bir takım güç odakları Ortadoğu kendi çıkarları için şekillendirmeye çalışıyorlar. Suriye, Irak, Yemen … Güç mücadelelerin yaşandığı dönemdeyiz. Türkiye, bunlara kayıtsız kalması mümkün değil. Kurgulanan oyunları bozmazsak çok büyük bedeller ödeyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlettir, bu süreci iyi yönetecek.İdlib’te yaşananlar çok kritik durumda. Kırılma sürecinin yaşanabileceğini, Suriye’de yeni bir sürece gireceğini söyleyebiliriz. Soçi mutabakatına uyulması çağrısını yapıyoruz. Etnik temizlik yaşanıyor, göç dalgasının engelliyici çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye, poziszisyonunu koruyor. Güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mislikle karşılık veriliyor saldırılara karşı, yeniden şekillenecek olan Suriye’de Türkiye, oyunları bozuyor. Bütün mezhepler, Suriye’yi inşa etmek zorunda. Suriye’nin çoğalcılığına yakışmaz, Suriye’de siyasi çözümü destekliyoruz. Yeni bir Anayasa şart, tüm kesimleri kucaklayan, Suriyenin siyasi birliğini oluşturan konuları destekliyoruz.Terörle mücadeleye hiç kimsenin itirazı yok. Terör yapan herkese Türkiye’nin tavrı nettir. Başka amaçlara hizmet etmek isteyenlere duruşumuz belli. Liderler düzeyinde Cumhurbaşkanımız, Başkanımız bu süreci yönetiyor. Müzakere süreçleri devam ediyor. Siyasi çözümden yanayız, Türkiye, libya’da da siyasi çözümden yana. Türkiye, meşru hükümetin yanında. Haklarımızı korumak için varız orada. Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde kendi hakkımızı korumak istiyoruz. Kendi hakkımızı yedirtmeyiz.Urfa’dayız. Kudüs’e selam gönderiyoruz. Yüzyılın antlaşmasını kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Türkiye, iki devletli bir çözümden yana. Kudüs’ün ruhuna aykırıdır. Hz. İbrahim bereketiyle Kudüs’e bakmak gerekiyor. Kudüs, kırmızı çizgidir Türkiye için. Küdüsü her platformda savunmaya devam edeceğiz. Bütün ülkeleri insani bakış çerçevesinde değerlendiriyoruz. Almanya’da ırkçı bir saldırı gerçekleştirildi. Şahsa bağla bir durum değil. Bu durumları oluşturan atmosfer var. İslam düşmanlığı Avrupa’da yükselen bir durumda. Siyasetçilerin ve medyanın bu konuda rolü çok yüksek. Irkçı söylemlere karşı net söylemler ifade edilmeli. Medyanın rolü bu noktada büyük. Kötü imaj ortaya çıkıyor. Bunun sonuçları tabiki olur. Sorgulanmalı, ırkçılık bir virüs. Hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Avrupa ülkeleri ciddi tedbirler almalı ırkçılığa.GAP’tan sorumlu bir eski bir bakan Urfa, kıymetli bir şehrimiz. Medeniyet değerleri, ekonomik noktası açısından çok önemli. GAP Projesine hükümetimiz çok büyük destekler verdi, ödenekler. Barajların tamamlanmasıyla birlikte tarlaların içine yoğunlaşacağız. Daha fazla bir refah artışı yaşanacak. Tarım stratejik bir sektör. Ticaret daha da artığını görmüş olacka. Gap ihracatı 700 milyon dolar değildi. Geçen yıl 9 milyarlık dolar ihracaat gerçekleşti. Türkiye ortalamasına yaklaşıyor.Ortadoğudaki sıkıntılara rağmen bu başarı gerçekleşti. Bölgedeki sorunların çözülmesi ile rakamlar daha da artakacak. GAp sadece bir sulama projesi değil, tüm alanlarda önemli etkileri olan bir proje. Yenilenebilir enerji, organik tarım, kültür turizm önemli etkenler. Şanlıurfa, bu noktada çok önemli bir dinazim oluşturuyor. Sanayi noktasında da bir nüvenin oluştuğunu söyleyebiliriz. GAP turizmi önemli ataklar sergiliyor Urfa. Göbeklitepe yılı ilan edildi. Göbeklitepe, bir sembol. İnsanlık tarihi açısından çok önemli. 5 milyon civarında urfaya turist geldi. Bu sayıyı daha da artırmamız lazım. İstihdam açısından çok önemli.2 önceliğimiz var Güneydoğu için: Yaşanabilir şehirler. Nitelikli insan, yaşanabilir şehirleri tercih ediyor. İstihdam 2. Nokta. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da genç nüfus fazla. Tekstil, ayakkabı noktasında ciddi atılımlar atılıyor. Terör ile mücadele önemli noktaya ulaştık. İmajların değişmesi gerekiyor. Çok daha iyi bir imajla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."Editör: Ahmet Şen