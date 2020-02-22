​Dünya Rehberler Gününde Göbeklitepe'de Uygulamalı Eğitim Verildi

21 Şubat Dünya Rehberler Günü, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü ile Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ortaklığında düzenlenen programlarla kutlandı.Program kapsamında Harran Üniversitesi’nde yetişen Turist Rehberi adaylarına Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi ve ‘Göbeklitepe’de uygulamalı eğitim verildi.Bir Hotel’deyapılan etkinlikte, Sanat Tarihçisi İbrahim Halil Sarısu tarafından Urfa Suriçi ve Sura Yakın Nekropoller, Yüksek Mimar SeydiYüzgül tarafından Geleneksel Urfa Evleri Mimari Özellikleri konularında sunumlar yapıldı.Programa, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa Rehberler Odası (ŞURO) Başkanı Müslüm Çoban’ınyanı sıra rehber adayları ile profesyonel turist rehberleri katıldı.