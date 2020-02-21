Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'ya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere hava yoluyla Şanlıurfa’ya geldi.Cevdet Yılmaz’ı havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Kent protokolünün tamamının hava alanında hazır bulunması dikkatlerden kaçmadı.Cevdet Yılmaz’ın sabah saatlerinde kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Editör : Ahmet Şen