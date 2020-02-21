Urfa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılar Var

Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ilde FETÖ operasyon düzenlendi. Polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep merkezli 11 ilde 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük ve kopya çekilmesi iddiasıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gaziantep 3, İstanbul'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Hatay'da 3, Adıyaman'da 3, Düzce'de 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1, Bingöl'de 1, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, 21 şüpheli gözaltına alırken 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.