Eyyübiye’de Feci Kaza: 1 Ölü

Edinilen Bilgi ve iddialara göre kaza Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının beyanlarına göre yokuş aşağı inen Yusuf D. idaresindeki motosiklet kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara hızlı bir şekilde çarptı.

Olay yerinde ağır yaralanan Yusuf D. isimli motosiklet sürücüsü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen sürücünün cenazesi otopsi için Şanlıurfa adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.