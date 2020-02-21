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Bu haber 21 Şubat 2020 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Mahkumlar şehit mezarları ile ailelerinin evlerinin bakımını yapacak

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında haklarında denetim kararı verilmiş mahkumlar, şehit kabirlerinin bakımlarını yapıp anne, baba ve eşlerinin evlerini boyayacak.

Mahkumlar şehit mezarları ile ailelerinin evlerinin bakımını yapacak

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında haklarında denetim kararı verilmiş mahkumlar, şehit kabirlerinin bakımlarını yapıp anne, baba ve eşlerinin evlerini boyayacak.
 
Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici tarafından Şanlıurfa Adliyesinde protokol imzalandı. Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu imza töreninde Başsavcı Öztoprak, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin, şehit kabirlerinin bakım işlerinin yapılması, kabirlere Türk Bayrağı asılması, şehit yakınlarının konutlarının boyanması işlerini yerine getireceklerini söyledi.

Sürekli Temiz Olması Hedefleniyor

 
Başsavcı Öztoprak, “Protokol kapsamında boya ve badana işlemlerinin yanı sıra, şehit kabirlerini bakıma almayı, eksikliklerini gidermeyi ve sürekli temiz olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bir önemli konu ise yapılan faaliyetlerin sürekli kontrolünün sağlanması. İlgili müdürlüklerimiz planlamayı oluşturup, bu çalışmaları yapacak, bizlerde bunun sürekli kontrolünü sağlayacağız. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakacağız. Yükümlülerimizin toplum yararına çalıştığı işlerde motive olduklarını ve bundan sonraki hayatlarına daha iyi adapte olabildiklerini görüyoruz. Yeni projemiz sayesinde yükümlülerimiz, bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine olan minnettarlıklarını gösterme fırsatı bulacak. Bu vesileyle imza altına almış olduğumuz projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Ortak Olmaktan Memnuniyet Duyduk

  
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici de böyle bir projeye ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Şehit ve gaziler birimimiz sorumluluk alanlarımızdaki şehit ailelerimizi ve bakımı yapılacak şehit kabirlerini tespit edecek. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımızın desteği ile gerekli çalışmaları yapacağız. Şehit aileleri ve gazilerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda bu protokolle birlikte bize verdikleri destekten ötürü Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
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