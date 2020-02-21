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Bu haber 21 Şubat 2020 19:54:12 Tarihinde eklenmiştir.

100’üncü Kurtuluş Yıldönümü Programı Tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde bu yıl 100’üncü yıldönümü kutlanacak olan “Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu” törenleri basına tanıtıldı.

100’üncü Kurtuluş Yıldönümü Programı Tanıtıldı

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde bu yıl 100’üncü yıldönümü kutlanacak olan “Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu” törenleri basına tanıtıldı. Bir otelin salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Ali Cevheri, Zemzem GülenderAçanal ve Ahmet Akay ilemerkez ilçe başkanları ve basın mensupları katıldı. Toplantıda; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, “Tarihin Şanlı 100’ü Şanlıurfa” sloganı ve logosu ile 2020 yılına sarih etkinliklerin gerçekleştirileceği “Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali” program taslağı hakkında bilgiler verildi.
 

Kurtulmuş: Türkiye Cumhuriyeti Kıyamete Kadar Yaşayacak


Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İdlib'de hayatını kaybeden şehitleri minnetle ve şükranla anarak, Almanya’nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, Avrupa siyasetinde aşırı sağcı, ırkçı siyaset anlayışının açık bir şekilde öne çıktığını aktararak, İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden Avrupa'yı zehirleyen bu siyasete sonuna kadar dur demek gerektiğini belirtti.

11 Nisan’da Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 100. Yılının kutlanacağını aktaran Kurtulmuş, “İnşallah 2023’te de yeni cumhuriyetimizin kuruluşunu, 1923’ün100’üncü yıldönümünü hep beraber büyük şenliklerle kutlayacağız. Onun için bu kurtuluş ve kuruluş silsilesinin önemli halkalarından birisi de Urfa’yı şanlı yapan bu kurtuluş mücadelesinin en iyi şekilde hatırlanması, kutlanması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Biz sadece geçmişte, 100 yıl evvel kalmış olan bir kahramanlık destanını yeniden gündeme taşımak, genç nesillerimize aktarmak için bu çalışmaları yapmayacağız kuşkusuz. Bu vesileyle 100 sene evvel oynanan oyunu bu günlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, tedbirlerimizi alarak birlik ve beraberlik içerisinde, uyanık bir şekilde geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı cihan devleti 600 yıl devam etti, ondan sonra dağıldı, parçalandı, yıkıldı. Oradaki emparyalist süreçleri, Şanlıurfa'yı işgal eden o emperyalist zihniyetin ne olduğun bir kere daha hatırlayacağız. 100’üncü yılını kutladığımız Şanlıurfa'nın kurtuluşunu, 2023’te 100. Yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilelebet payidar olan bir cumhuriyetle taçlandıracağız ve kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşayacak” dedi.
 

Vali Erin: 100 Yıl Önceki Tehditle Karşı Karşıyayız


Şanlıurfa Valisi Erin de, “Bizlere onur veren, örnek bir devlet adamı Numan Kurtulmuş’u ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Güçlenen, gelişen Türkiye için Cumhurbaşkanı’nın en yakın destekçisi olan isim. Şanlıurfamızın kalkınmasına ve desteklenmesine verdiği destek için Şanlıurfa adına tüm kalbi şükranlarımızı arz ediyorum. Şanlıurfa, stratejik önemini muhafaza eden şehirlerin başında geliyor. Devletimiz, bayrağımız, ortak değerlerimiz etrafında gençlerimizin yetişmesini sağlamak zorunluluğumuz var. Şanlıurfa eğitimden sağlığa, tarihe, turizme, kültüre. Türkiye’nin en fazla genel bütçeden yaralanan illerinin başında geliyor” diye konuştu.


Yüz yıl önceki savaştan mağlup çıkan Osmanlı ülkesinin işgali sonucu, Şanlıurfa’nın da İngiliz ve Fransızların işgaline uğradığını hatırlatan Vali Erin, “Fakat bu işgal, sadece bir yıl devam edebildi. Şanlıurfa’nın o günkü atalarımızın, dedelerimizin örgütlediği halk hareketiyle Fransızları geri gönderildi. Bugün, yine o ruhun yaşatılmasına ihtiyacımız var. Çünkü her an yanı başımızda yüz yıl önceki emperyalist güçlerin hepsi var. Aynı tehditlerle karşı karşıyayız. Birliğimizi beraberliğimizi bozmaya, geleceğimizi karartmaya yönelik ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tehdit ve tehlike karşısında Türkiye’nin, Şanlıurfa’nın tüm kesimleriyle yekvücut olması, sahip olduğu potansiyelleri geliştirmesine ihtiyacımız var” diye konuştu.
 

Beyazgül: Urfa Daha Fazla Tanıtılmak İstiyor


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, birlik ve beraberlik anlayışıyla insanlığa dair önemli değerler barındıran Şanlıurfa'nın medeniyetin beşiği olmaya devam ettiğini aktardı. Urfa halkının kurtuluş savaşında destan yazdığını belirten Beyazgül, “Urfa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı ve Uluslararası Kültür, Tarih Festivali' Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda 4 Aralık 2019 tarihli yetki belgesi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış, 'Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa' sloganı ve logosu ile yıl sathına yayılan etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.
Beyazgül, “Bir şey var ki, Urfa çok daha fazla tanıtılmak istiyor. Urfamızdaki yatak sayısı çok daha fazla olmalı. Urfa’ya gelmekte geç kalmayın diyoruz. Yatırımcıya da, turizmciye de bunu diyorum” ifadelerini kullandı.

Yıl boyu gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında; tirit ziyafeti, yöresel yemek yarışması, Urfa kurtuluş belgeseli gösterimi, resim, şiir ve kompozisyon yarışması, resim sergisi, kortej yürüyüşü, Türk Yıldızları gösteri ile Türk Hava Kurumu paraşüt ve model uçak gösterisi, konserler, geziler, sempozyum ve paneller, sportif faaliyetler gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.


Editör : Ahmet Şen
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100’üncü Kurtuluş Yıldönümü Programı Tanıtıldı
100’üncü Kurtuluş Yıldönümü Programı Tanıtıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde bu yıl 100’üncü yıldönümü kutlanacak olan “Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu” törenleri basına tanıtıldı.
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