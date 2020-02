​Şanlıurfa Valiliği Protokolü İmzalandı

Vali Erin: ATAA Derneğine Her Türlü Desteği Vereceğiz

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcileri katıldı.ATAA Derneğinin, bugüne kadar Şanlıurfa’da çok güzel projeler uyguladığını ve somut adım atan derneklerden biri olduğunu hatırlatan Vali Erin, imzalanan protokol ile Telabyad tarafındaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik destek vereceklerini ifade etti. ATAA Derneğinin özverili çalışmalarını her platformda dile getirdiklerini ve diğer uluslararası kuruluşlara da örnek olmasını dilediklerini belirten Vali Erin, Resulayn ve Telabyad tarafında uygulanacak projelerde ATAA Derneğine her türlü desteği vereceklerini söyledi.Vali Eren, "Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların bir an önce son bulmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyor, bugün başlayan İdlib operasyonunda da kahraman Mehmetçiklerimize ve milletimize muzafferiyetler diliyorum” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen