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Bu haber 21 Şubat 2020 18:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de İşaret Dili Eğitimi Sürüyor

Haliliye Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişime geçilebilmesi için açtığı işaret dili kursunda eğitimler sürüyor.

​Haliliye’de İşaret Dili Eğitimi Sürüyor

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü faaliyetlere her gün bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli vatandaşların daha fazla bir kesim tarafından anlaşılması için açtığı işaret dili kursunda eğitimler sürüyor. İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın hedeflendiği kursa her yaş ve gruptan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



 

Milli Eğitim Onaylı Sertifika Verilecek

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından açılan işaret dili kursunda kursiyerlere işaret anlamları, işaret ve beden dili ilişkisi, işaret dili genel özellikleri, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. Kursun bitimi ile birlikte başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika verilecek.



 

Kursiyerler, Canpolat’a Teşekkür Etti

Kursiyerler, açılan işaret dili kursunun işitme engelli vatandaşlara daha fazla yardımcı olmaya olanak sağlayacağını ve toplumda farkındalık yaratabileceğini belirterek, sunulan hizmetten dolayı Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini ifade etti.





Editör: Ahmet Şen 
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​Haliliye’de İşaret Dili Eğitimi Sürüyor
​Haliliye’de İşaret Dili Eğitimi Sürüyor
Haliliye Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişime geçilebilmesi için açtığı işaret dili kursunda eğitimler sürüyor.
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