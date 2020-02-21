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Bu haber 21 Şubat 2020 17:05:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Milletvekilinin Öz Amcasının Oğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Oldu

Şanlıurfa’nın İlçesi Viranşehir Gençlik Spor Müdürü İbrahim İmamoğlu, Haliliye İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne atandı. Viranşehir Gençlik Spor Müdürlüğünden boşalan koltuğu ise Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasının oğlu Abdülkerim Özşavlı getirildi.

Şanlıurfa Milletvekilinin Öz Amcasının Oğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Oldu

Şanlıurfa’nın İlçesi Viranşehir Gençlik Spor Müdürü İbrahim İmamoğlu’nun yeni görevi Haliliye İlçe Gençlik Spor Müdürü olarak belirlendi. 



 

Milletvekilinin Kuzeni İlçe Gençlik Spor Müdürü Oldu

Şanlıurfa gündeminde siyasilerin yakınlarını kurum ve belediyelere yerleştirdiklerini iddiaları kent gündemini meşgul etmeye devam ederken bir haber de Viranşehir’den geldi. Viranşehir Gençlik Spor Müdürü İmamoğlu’ndan boşalan koltuğa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasının oğlu Abdülkerim Özşavlı’nın getirildiği iddia edildi.







Editör: Ahmet Şen 



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Şanlıurfa Milletvekilinin Öz Amcasının Oğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Oldu
Şanlıurfa Milletvekilinin Öz Amcasının Oğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Oldu
Şanlıurfa’nın İlçesi Viranşehir Gençlik Spor Müdürü İbrahim İmamoğlu, Haliliye İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne atandı. Viranşehir Gençlik Spor Müdürlüğünden boşalan koltuğu ise Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasının oğlu Abdülkerim Özşavlı getirildi.
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