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Bu haber 21 Şubat 2020 13:48:05 Tarihinde eklenmiştir.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit yok. 1 kişi gözaltına alınırken 21 kg esrar ele geçirildi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, NARKO-TERÖR faaliyetleri ile mücadele kapsamında,  Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde; Suriye ülkesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü ile bağlantısı bulunan M.E.A. (Suriye uyruklu) isimli şahsın, örgüte finansman sağlamak amacıyla Akçakale İlçesi mülki sınırları içerisine, uyuşturucu madde getireceği bilgisinin öğrenilmesi üzerine, 12 Şubat 2020 tarihinde terörün finansman ayağını yok etmek amacıyla yapılan operasyon sonucu; yaklaşık (21) kğ. kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin, (1) şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.
 
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, NARKO-TERÖR faaliyetlerine yönelik gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.”
 
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Asayiş
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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