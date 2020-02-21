Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, NARKO-TERÖR faaliyetleri ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde; Suriye ülkesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü ile bağlantısı bulunan M.E.A. (Suriye uyruklu) isimli şahsın, örgüte finansman sağlamak amacıyla Akçakale İlçesi mülki sınırları içerisine, uyuşturucu madde getireceği bilgisinin öğrenilmesi üzerine, 12 Şubat 2020 tarihinde terörün finansman ayağını yok etmek amacıyla yapılan operasyon sonucu; yaklaşık (21) kğ. kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin, (1) şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, NARKO-TERÖR faaliyetlerine yönelik gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.”
Yorum Yap