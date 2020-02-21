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Bu haber 21 Şubat 2020 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

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​Kurtulmuş'tan Almanya'daki Irkçı Saldırıya Şanlıurfa’dan Sert Tepki Gösterdi

​Kurtulmuş, Almanya'daki Irkçı Saldırıya Şanlıurfa’dan Sert Tepki Gösterdi

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Almanya’daki ırkçı saldırıyı kınayarak Avrupa siyasetinin zehirlendiğini söyledi.

Harran Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye'yi Yarınlara Taşımak” konulu konferansta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıyı kınayarak Avrupa siyasetinin zehirlendiğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyen Kurtulmuş, “Kardeşlerimizi kaybettik, bu bizim için acıdır. Avrupa için daha acıdır. Çünkü Avrupa kendi kimliğini, kendi insanlığını kaybediyor. Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor.

Üç beş oy getiriyor diye aşırı ırkçı formlarda siyaset yapan Avrupa partileri bu ırkçılara hoş gelecek rüşveti kelam kabulünden sözler söylüyor onları adeta destekliyor. Avrupa, artan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığının altında kalır. Biz kardeşlerimizi kaybetmenin acısı içindeyiz. En kısa sürede başta Avrupa kıtası olmak üzere bu ırkçı saldırıların son bulmasını diliyoruz” ifadelerini kulandı.

Programda birer konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Suriye'de şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınadı.
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​Kurtulmuş, Almanya'daki Irkçı Saldırıya Şanlıurfa’dan Sert Tepki Gösterdi
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