​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti."Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TLElazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek0 ve 2 olanlar (21 Şubat)4, 6 olanlar (28 Şubat)8 olanlar (6 Mart)18.00'dan sonraTek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TLSüt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TLKırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TLLisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL".