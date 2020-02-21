​Urfa’da 5 Ailenin Acı Günü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü günlük defin listesini yayımladı.
Vedat ÇALGIC
Ali oğlu Vedat Çalgıc hayatını kaybetti. cenazesi Yeni Aile Mezarlığında defnedilerek,taziyesi Abamor Taziye Evinde yapılacaktır.
Zeliha GÜNBATTI
Übeyit kızı Zeliha Günbattı etti.cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi Korukent Taziye Evinde yapılacaktır.
Zeliha SABIRLIOĞLU
Nabi kızı Zeliha Sabıroğlu vefat etti. cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilerek, İzzet begoviç Taziye Evinde yapılacaktır.
Fatma MERMERTAŞ
Halil kızı Fatma Mermertaş hayatını kaybetti.cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi Hadidiler Taziye Evinde yapılacaktır.
Halil DEMİRKOL
Abdullah oğlu Halil Demirkol vefat etti. Cenazesi Çiftkubbe Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi İmam demir Taziye Evinde yapılacaktır.
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