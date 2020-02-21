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Bu haber 21 Şubat 2020 12:21:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da 5 Ailenin Acı Günü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü günlük defin listesini yayımladı.

​Urfa’da 5 Ailenin Acı Günü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü günlük defin listesini yayımladı.

Vedat ÇALGIC

Ali oğlu Vedat Çalgıc hayatını kaybetti. cenazesi Yeni Aile Mezarlığında defnedilerek,taziyesi Abamor Taziye Evinde yapılacaktır.
 
Zeliha GÜNBATTI

Übeyit kızı Zeliha Günbattı etti.cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi Korukent Taziye Evinde yapılacaktır.

Zeliha SABIRLIOĞLU

Nabi kızı Zeliha Sabıroğlu vefat etti. cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilerek, İzzet begoviç Taziye Evinde yapılacaktır.
 
Fatma MERMERTAŞ

Halil kızı Fatma Mermertaş hayatını kaybetti.cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi Hadidiler Taziye Evinde yapılacaktır.
 
Halil DEMİRKOL

Abdullah oğlu Halil Demirkol vefat etti. Cenazesi Çiftkubbe Aile Mezarlığında defnedilecektir.taziyesi İmam demir Taziye Evinde yapılacaktır.
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Güncel
​Urfa’da 5 Ailenin Acı Günü
​Urfa’da 5 Ailenin Acı Günü
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü günlük defin listesini yayımladı.
Urfa Barosundan HSK'ya İstifa Çağrısı
Urfa Barosundan HSK'ya İstifa Çağrısı
​HSK’nın aldığı soruşturma kararına tepki gösteren ve aralarında Şanlıurfa Barosu'nun da bulunduğu 30 baro ortak bir açıklama yaparak HSK’nın üyelerini istifaya çağırdı.
​Urfa'da Görevli Bir Müdür Görevinden Alındı!
​Urfa'da Görevli Bir Müdür Görevinden Alındı!
Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika karar ile Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevden alındı.
​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor
​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.
​Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama
​Yayalara öncelik vermeyenlere droneli uygulama
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı.
TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu
TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu
​Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
​Urfa Ak Parti’de Kongre Süreci Başladı
​Urfa Ak Parti’de Kongre Süreci Başladı
AK Parti’de kongre süreci başlıyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bozova ve Hilvan İlçe kongrelerine katılmak üzere Urfa’ya geliyor.
Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer: Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlayacak
Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer: Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlayacak
Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa’da gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile gençlere yönelik 3 yeni protokol imzalandı.
​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor
​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Göbeklitepe Temalı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması İçin Çalışmalarını Başlattı.
Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
​Bir televizyon programında İmparator lakaplı Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in açtığı 'itibar davasını' kaybetti.
CHP Urfa İl Yönetimi mazbatayı aldı
CHP Urfa İl Yönetimi mazbatayı aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il örgütü 37 olağan kongresini yaptı.
Emine Erdoğan: İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer
Emine Erdoğan: İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer
Emine Erdoğan, "İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" dedi.
​Şanlıurfa’da Kaç Suriyeli Yaşıyor
​Şanlıurfa’da Kaç Suriyeli Yaşıyor
Urfa Barosundan HSK'ya İstifa Çağrısı
Urfa Barosundan HSK'ya İstifa Çağrısı
Şanlıurfa’da 51 Koyun Hırsızlığına 4 Tutuklama
Şanlıurfa’da 51 Koyun Hırsızlığına 4 Tutuklama
​Urfa Milletvekili Özcan: Devlet Bahçeli İle Bir Araya Gelerek Hasbıhal Ettik
​Urfa Milletvekili Özcan: Devlet Bahçeli İle Bir Araya Gelerek Hasbıhal Ettik
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