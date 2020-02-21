Urfa Barosundan HSK'ya İstifa Çağrısı

30 barodan yapılan ortak yazılı açıklama şöyle:

HSK’nın aldığı soruşturma kararına tepki gösteren ve aralarında Şanlıurfa Barosu'nun da bulunduğu 30 baro ortak bir açıklama yaparak HSK’nın üyelerini istifaya çağırdı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK’nın soruşturma kararına tepki gösteren bir çok baro, bu durumun açık bir şekilde Anayasa ihlali olduğunu belirterek üyeleri derhal istifaya çağırdı."Anayasa'nın 138. maddesi yargı bağımsızlığını katı bir şekilde düzenlemiş; "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmiştir.HSK'nin Anayasa'nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve anayasanın açık ihlalidir. Bu ihlalin siyasal iktidarın yönlendirmesi ile olduğu izlenimi ise çok daha vahimdir.Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; Adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız.Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz.Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.********Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Bilecik Barosu, Balıkesir Barosu, Bingöl Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Diyarbakır Barosu, Denizli Barosu, Düzce Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Ordu Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu"