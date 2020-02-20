Şanlıurfa’da 51 Koyuna 4 Tutuklama

Çalınan Koyunlar Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Örgütlü olarak işlenen hayvan hırsızlığı soruşturması” kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, E.Ç., M.F.B., R.B., C.B., A.B., Z.B. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Şüphelilerin yapılan sorgulamaları sonucu çalınan 51 adet koyun bulunarak sahibi M.C.’ye teslim edildi.Editör: Ahmet Şen