​Urfa Milletvekili Özcan: Devlet Bahçeli İle Bir Araya Gelerek Hasbıhal Ettik

Vekil Özcan, Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Açılış öncesi Bahçeli ile sohbet eden Özcan, buluşma sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" diyen ve çizgisinden taviz vermeyerek Cumhur İttifakımızın sarsılmaz birlikteliğine her daim güç katan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışı öncesi bir araya gelerek hasbıhal ettik.”Editör: Ahmet Şen