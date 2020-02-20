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Bu haber 20 Şubat 2020 17:51:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip'te devam eden harekat kapsamında kontrol noktalarını genişletmek adına Şanlıurfa'dan yola çıkan 1 iş makinesi olmak üzere toplamda 9 araçlık tırlara yüklenmiş tanklar, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'ye deki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkıyatın devam edeceği öğrenildi.

Editör: Ahmet Şen
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Güncel
​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor
​Sınır birliklerine tank sevkıyatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.
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