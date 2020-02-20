Genç Başkan’dan Tapu Müjdesi

Harran’da 30 yıldır çözülemeyen tapu sorununu Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz çözdü.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz Mart 2019 yerel seçimler öncesi Harran ilçesinde tapu sorunu kalmayacak vaadini yerine getirdi.Seçim vaatleri içinde olan seçimlerden önce seçilirsem çözeceğim dediği yıllardır kangren haline gelmiş olan tapu sorununu, göreve geldiği kısa süre içinde yaptığı yoğun bürokrasi görüşmeleri sonucunda çözen başkan Özyavuz ilçe halkına müjdeyi verdi.30 yıldır mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan toplam 61 adet taşınmaz Maliyeye devredildikten sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Harran Belediyesine devredildi.İmam Bakır, Şeyh Hayati Harrani, Hz. Yakup ve Bükdere mahallelerinde bulunan toplam 61 adet taşınmazın tapu sorunu 30 yıldır kangren haline gelmişti. Harran belediyesi tarafından yapılacak olan parselasyon çalışmaları sonrası mülkiyet sahiplerine tapuları dağıtılacak.Başkan Özyavuz konu ile ilgili yaptığı açıklamada: Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi Harran ilçemizde 30 yıldır kangren haline gelen ve bir türlü çözülemeyen tapu sorununu çözdük. İmam Bakır, Hz. Yakup, Şeyh Hayati Harrani ve Bükdere mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza buradan bir müjde vermek istiyorum artık mahallelerinizde tapu sorunu kalmadı. Harran ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle, Harran ilçemizde vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Dedi.