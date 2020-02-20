Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avcılara güvenlik güçleri tarafından geçit vermedi. Kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin liralık para cezası kesildi.Güvenlik güçleri, Ceylanpınar’ın kırsal mahallerinde yaptığı kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını tespit etti. Şüphelilerin eşyalarını kontrol eden güvenlik güçleri, 41 sığırcık ele geçirdi. Ekipler, muhafaza altına aldıkları kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kaçak avlanan kişilere para cezası yağdı. Kaçak avcı olarak tespit edilen toplam 3 kişi 30 Bin TL para cezası kesildi.