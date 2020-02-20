​Urfa Ak Parti’de Kongre Süreci Başladı

Başkan Yıldız: Açıklamalarda Bulundu

AK Parti’de kongre süreci başlıyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bozova ve Hilvan İlçe kongrelerine katılmak üzere Urfa’ya geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il kongrelerinin bazılarına katılacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Erdoğan’ın kongreler sürecinde Şanlıurfa’ya gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. AK Parti Genel Merkezin Urfa’daki 2023 kadrolarını belirlemek için milletvekillerinin görüşlerine de başvuracağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Milletvekillerinden gelen bilgilerle aynı zamanda teşkilatın röntgeni çekilerek ona göre yol haritası belirlenecek.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, kongre süreciyle ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldız,”Kongre sürecimiz başlıyor. Önce belde kongreleri olacak. ilçe kongrelerimiz yapılacak. Haziran ayı ile birlikte il kongrelerimizin startını vereceğiz. Şanlıurfa’da kentimizin önde gelen isimleri ve dinamikleriyle görüşüp, şehrimizin tamamını kapsayıcı, temsil sağlayabilecek, dürüst, liyakat sahibi isimlerden oluşan yeni bir yönetimi oluşturmanın gayreti içinde olacağız.” dedi.Editör: Ahmet Şen