​Dünyaca ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

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Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart'ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratmaya hazırlanıyor. İmza attığı programlarda podyumlarda şov yaptıran Dosso Dossi Fashion Show, bu kez ünlü topmodel Alessandra Ambrosio'yu Göbeklitepe'de yürütmeye hazırlanıyor. 17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan büyük şov için özel bir sahne hazırlığı yapılıyor. Bu şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kuruluyor. Defile alanı dünyanın en eski yapısı Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Alessandra Ambrosio Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürüyecek.Snob Magazin)