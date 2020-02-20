Urfa Abide Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bulunan abide kavşağında iki araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Abide kavşağında seyir halinde bulunan minibüs ile otomobilin birbirini sıkıştırması ile meydana trafik kazası geldi. Trafik kazasında araçların içerisinde bulunan kadın sürücü ile minibüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının olay yerine gelmesiyle arbede çıktı. Çıkan arbede polis tarafından engellendi.