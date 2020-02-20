Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaştırma Bakanına Acı Kahve Takımı Hediye Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldi. Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Akay’ın da katıldığı toplantıda Şanlıurfa’ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımların sunumu yapıldı.Toplantıda Bakan Turhan ile Şanlıurfa’yı detaylı bir şekilde konuşan Başkan Beyazgül, bakana teşekkür ederek, “Bakanımız Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldik. İlimizdeki ulaşım yatırımları ile ilgili sunum gerçekleştirdik. Sn. Bakanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Beyazgül, Bakan Turhan’a Şanlıurfa’ya özel Acı Kahve Takımı Hediye Etti.Editör: Ahmet Şen