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Bu haber 19 Şubat 2020 20:57:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Boks’ta Türkiye 2’si Oldu

10-16 Şubat 2020 Tarihleri arasında Ordu İlinde yapılan Gençler Boks Türkiye şampiyonada.

​Şanlıurfa Boks’ta Türkiye 2’si Oldu

10-16 Şubat 2020 Tarihleri arasında Ordu İlinde yapılan Gençler Boks Türkiye şampiyonada. Urfalı Boksör Emrah Yaşar, Büyük bir başarıya imza atarak. 81 kg’de Türkiye 2’si oldu. Bilindiği üzere Emrah Yaşar, 1 ay önce Antalya’da yapılan Kıck Boks Türkiye Şampiyonasındada Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştı.

Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, Yaptığı açıklamada;


“Urfamız adına güzel başarılar elde ediyoruz. Bu başarımızın temelinde doğru,planlı ve sistemli çalışmalar geçtiğini ifade eden Akaltun, Emrah gerçekten çok yetenekli bir sporcumuz. Ordu’da yapılan Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2’si oldu. Fakat finalde  sakat olduğu için  oynayamadı. Müsabakalar çok zorlu geçti ancak biz başarıya alışkın olduğumuzdan bizim için zor diye kavram yoktur.

Çünkü biz her zaman istek, inanç, disiplin,azim ve kararlılık sentezini birleştiren bir anlayış çerçevesinde çalışmalar yaptığını aktaran Akaltun, İnşallah Emrah milli takım kampındada  kendine yakışır bir performans ortaya koyar ve Boks Avrupa şampiyonasındada hem Urfamızı hemde Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve bizde onunla gurur duyacağını belirten Akaltun, Bir Urfa’nın evladı olarak kendi memleketime hizmet etmek benim için büyük bir onur ve bahtiyarlıktır.

Bundan bir ay öncede yine Antalya’da yapılan Kıck Boks Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. İlimizin spor aranasında çok güzel bir şekilde temsil  ettik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor bakanımız Dünya Şampiyonasında ve Türkiye şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılardan dolayı bizleri makamlarında kabul ederek başarılarımızdan bizleri  dolayı tebrik ettiler bu gurur bütün Urfa’nın" ifadeler,ne yer verdi.

Editör: Ahmet Şen
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Spor
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