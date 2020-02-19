Hayırseverler Yardım Edeceksiniz Karaköprü Kaymakamlığı Var

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçe Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İlçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan Kaymakamlık ‘İyilik Hareketi Projesi’ kapsamında onlara yardımda bulunuyor.‘İyilik Hareketi Proje’ kapsamında çalışmalarına devam eden kaymakamlık Karaköprü sınırları içerisinde ikamet eden 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti. Ziyarete Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve aileye yardımda bulunacak olan hayırsever iş adamı katıldı. Ailenin eksiklerini tespit eden heyet, bu eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı.Kaymakam Akıl, ev ziyaretinde çocuklara oyuncak hediye ederek onların minik yüreklerine dokundu.