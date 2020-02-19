​Urfa Milletvekili Özcan Bakanlarla Urfa İçin Görüştü

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa’ya hizmet anlamında her anı değerlendiriyor. Hizmet adına zaman kavramı tanımayan vekil Özcan ayaküstü olsa bile Şanlıurfa’ya ilgili bakanlıklar ile görüşüyor.TBMM Başkanı Başkanımız Mustafa Şentop, Son Başbakan ve Ak Parti’nin ikinci ismi Binali Yıldırım, İç İşleri Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Şanlıurfa’yı görüşen Özcan, “Her anımızı Şanlıurfa’mız için fırsata çevirmeye gayret ediyoruz.” dedi.Şanlıurfa’ya hizmet için zaman kavramı tanımadan çalıştıklarını ifade eden vekil Özcan, “Her anımızı Şanlıurfa’mız için fırsata çevirmeye gayret ediyoruz. AK Parti Olağan Grup Toplantımız öncesi TBMM Başkanımız Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanımız ve son Başbakanımız Binali Yıldırım ve bakanlarımızla bir araya gelerek ilimizin talep ve istekleri görüştük.” diye konuştu.