Başkan Mirkelam, Ulaştırma Bakanı İle Birecik'i Görüştü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ulaşım sorunlarının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların daha da hızlanması ve genişletilmesi için temaslarını sürdüren Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldi. Toplantıya Şanlıurfa Milletvekilleri, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

Birecik'in sorunlarının çözümü için durmadan çalışana Başkan Mahmut Mirkelam, “Birecik ilçemizin sorunlarının çözümü için çalışamaya devam edeceğiz. Birecik ilçemizin daha da gelişmesi ve halkımızın daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. ” dedi.

