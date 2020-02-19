Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer: Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlayacak

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer yaptığı konuşmasında şu ifadeler yer verdi;

Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa’da gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile gençlere yönelik 3 yeni protokol imzalandı.Şanlı Kurtuluşun 100. Yıl dönümünde başlatılacak olan ‘Kurtuluş, Kültür ve Tarih’ Protokolü ile İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, şiir, kompozisyon ve 'Torundan Dedeye Mektup' adlı yarışma düzenlenecek. Gençlerin kötü alışkanlığını ortadan kaldırmak ve bireylere yönelik şiddetin önüne geçmek için değerler eğitimi kapsamında ‘Öfkemi Kontrol Ediyorum Arkadaşlarımı Seviyorum’ projesi de hayata geçirildi.Gerçekleştirilen protokole, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa STK’ları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem katıldı.“Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında düzenlenecek olan protokollerimizi bugün imzalayacağız. Öğrencilerimiz de iyilik hareketini geliştirmek ve daha güzel yetiştirmek için Değerler Eğitimi kapsamında ‘Öfkemi Kontrol Ediyorum Arkadaşlarımı Seviyorum’ projesini imzalayarak okullarımızda bununla ilgili çok yoğun bir çalışma başlatacağız.İnşallah Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlamak için geliştirdiğimiz bir projeydi. Aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü kapsamında ‘İyilik Hareketi’ projesinin protokolünü imzaladık. Çocuklarımızda iyilik ve değerleri ön plana çıkartacak şekilde belki geçmişe baktıkları zaman ve kendi kaderini yaşarken daha iyi bir insan olarak sürdürmek noktasında bir proje geliştirdi.Son olarak Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ‘Kurtuluş, Kültür ve Tarih' konulu İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerimize yönelik Resim, Şiir, Kompozisyon yarışma projesi yapılacak. Projelerimizi paydaşlarımız ile birlikte süreci birlikte takip edeceğiz. Bu çalışmalar ile ilgili emeği geçenleri tebrik ediyorum”